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В южных регионах Украины, которые уже освобождены российскими ВС, могут быть проведены референдумы, на которых жители смогут реализовать свое право на самоопределение. Такую возможность допустил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в части Запорожской, а также в Херсонской области формируются военно-гражданские администрации. Кроме того, в этих регионах население все чаше использует в расчетах российские рубли и смотрит телеканалы РФ.

По словам Мурадова, южные области не могут долго оставаться без власти. Поэтому дальнейшую их судьбу будут решать сами жители путем демократического голосования. Не исключено, что для этой цели пройдет такой же референдум как в Крыму в 2014 году.

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