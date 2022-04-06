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Инцидент у российского посольства в Бухаресте спровоцировал всплеск истерии из-за срежиссированной украинской провокации в Буче, сообщили представители дипмиссии РФ в Румынии. Посол Валерий Кузьмин назвал попытку протаранить ограждение «фактически терактом».

Он отметил, что связь между антироссийской истерией, которая охватила Запад после публикации постановочных фото и видеозаписей из Киевской области, и инцидентом у посольства просматривается даже невооруженным глазом.

Напомним, что в Бухаресте неизвестный сперва врезался в ограду посольства на автомобиле, а затем поджог себя, что привело к его гибели. Пострадавших среди румынских правоохранителей и представителей дипмиссии нет.

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