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Немецкие власти должны принять еще более жесткие меры по отношению к России вместо сожалений о своей поддержке «Северного потока-2». Такое заявление сделал посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Так он прокомментировал высказывание президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что поддержка газопровода до последнего момента была серьезной ошибкой со стороны немецких властей. По словам Мельника, подобные сожаления не принесут Киеву никакой пользы, поэтому Германия должна решиться на новые шаги против РФ.

В интервью изданию Zeit дипломат назвал историю с газопроводом «бесконечной», а также отметил, что Берлин заинтересован и в дальнейших поставках газа из России, так как зависим от них. Поэтому чтобы доказать лояльность Украине, ему потребуется сделать что-то более серьезное, чем выразить сожаления.

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