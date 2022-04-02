Вашингтон не отреагировал на публикацию документов, подтверждающих военно-биологическую деятельность Соединенных Штатов на Украине. Посол РФ в Женеве Сергей Гармонин рассказал, что от США не поступило никаких внятных объяснений по поводу этих бумаг.

Напомним, что РФ ранее заявляла о наличии документов, подтверждающих работу на территории Украины более 30 биолабораторий. Все они занимались военными разработками. Позже бумаги были опубликованы в открытом доступе.

Кроме России, ответы на вопросы о военно-биологической деятельности США хотелось бы получить Китаю. Он моментально увидел возможность отыграться за многочисленные обвинения в распространении коронавируса и потребовал от Вашингтона объяснить работу украинских лабораторий. Однако и Пекин ответа пока не получил.