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Россия не собирается признавать независимость Турецкой Республики Северного Кипра, заявил посол РФ в Никосии Станислав Осадчий. Он отметил, что хотя в последнее время и появились многочисленные предположения на эту тему, но они являются только слухами, передает РИА Новости.

Сообщения о том, что Россия решила признать ТРСК и даже открыть там консультство, появились в греческом издании «Катимерини». Однако Москва по-прежнему признает исключительно законные власти Кипра и ничего менять в своей позиции не планирует.

Осадчий также рассказал, что РФ работает над улучшением условия проживания своих граждан на тех территориях, которые в настоящий момент проживают на территории непризнанного Северного Кипра. При этом она тесно сотрудничает с официальной Никосией и действует в полном соответствии с действующим законодательством Республики Кипр.

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