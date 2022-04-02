Переброска на Украину противокорабельных ракетных комплексов из Великобритании ничем не поможет Киеву. Кроме того, это вооружение превратиться в легальную цель для ВС России сразу же, как пересечет украинскую границу, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Он отметил, что поставки оружия на Украину лишь усиливают дестабилизацию и растягивают конфликт во времени. Попытки США, Британии и их союзников приводят только к новым потерям, не принося желаемых результатов. Именно поэтому Москва оставляет за собой право уничтожать все боевые системы, которые направляются Киеву Западом.

«Это, судя по всему, новое, высокоточное оружие. Конечно, они будут законными целями для наших Вооруженных сил, если они пересекут украинскую границу», – заявил посол.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты сообщили о намерении передать Украине старые танки, разработанные еще в СССР.