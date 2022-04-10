Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В 2021 году глава ЛДПР Владимир Жириновский дал интервью «Новым русским сенсациям», которое волею судьбы стало последним. В разговоре с журналистами политик подвел итоги уходящего года, а также предсказал спецоперацию ВС РФ на Украине.

Он заявил, что Соединенные Штаты и НАТО предпринимают меры, чтобы заставить Киев начать наступательную операцию на Донбассе.

«Мы должны перевести нашу военную армию в полную боевую готовность 20 февраля: расчехлить все ракеты, заполнить полные баки бензином, керосином все самолеты. Дать боевые задания — и на взлет», – рассказал журналистам глава ЛДПР, практически предсказав точную дату начала военной спецоперации.

Также Жириновский отметил, что киевский режим, как и любая нацистская власть, связан с насилием и горем. Но закончит он плохо, а над украинской столицей будет развеваться российский флаг.

Вам может понравиться

Вассерман показал на примере, чем грозит НАТО вмешательство в спецоперацию ВС РФ на Украине

В Североатлантическом альянсе некоторое время шло бурное обсуждение возможности ввести войска на Украину. Однако после применения ВКС РФ гиперзвуковой ракеты «Кинжал» разговоры о вмешательстве в спецоперацию резко прекратились, рассказал депутат

RusVesna: В Одессе и Черноморске зафиксированы мощные взрывы

В ночь на 9 апреля в Одессе и Черноморске прогремели взрывы. Подробной информации об объектах, которые были поражены, пока нет. Издание «Русская весна» со ссылкой на мэра Черноморска Василия Гуляева

В Берлине осквернили памятник Воину-освободителю

Органы государственной безопасности Германии разбираются в обстоятельствах вопиющего инцидента. По данным полиции, в ночь на 7 апреля был осквернён памятник Воину-освободителю, который находится в берлинском парке Трептов. По сообщениям правоохранительных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | город Мытищи: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 апреля – переменная облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Королев: погода, 10 апреля – переменная облачность, до 19 °C | Подольск: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 10 апреля – небольшая облачность, до 21 °C |