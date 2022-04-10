В 2021 году глава ЛДПР Владимир Жириновский дал интервью «Новым русским сенсациям», которое волею судьбы стало последним. В разговоре с журналистами политик подвел итоги уходящего года, а также предсказал спецоперацию ВС РФ на Украине.

Он заявил, что Соединенные Штаты и НАТО предпринимают меры, чтобы заставить Киев начать наступательную операцию на Донбассе.

«Мы должны перевести нашу военную армию в полную боевую готовность 20 февраля: расчехлить все ракеты, заполнить полные баки бензином, керосином все самолеты. Дать боевые задания — и на взлет», – рассказал журналистам глава ЛДПР, практически предсказав точную дату начала военной спецоперации.

Также Жириновский отметил, что киевский режим, как и любая нацистская власть, связан с насилием и горем. Но закончит он плохо, а над украинской столицей будет развеваться российский флаг.