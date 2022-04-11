читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Разговоры о том, что украинские военные в ходе боевых действий действуют в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, появляются часто. Но это не просто разговоры, они находят свое подтверждение. Подробности передает РИА Новости.

Заместитель командира сотой бригады Народной милиции Донецкой народной Республики Александр Лаевский рассказал о том, как на позициях украинских боевиков после штурма бойцы ДНР находят наркотики. Лаевский отметил, что сейчас его подразделения воюют с 54 бригадой вооруженных сил Украины. Она была создана из националистических подразделений в 2015 году.

Заместитель командира отметил, что такие действия были необходимы на Украине для легализации националистических батальонов, среди которых “Азов” (запрещенная в России организация, против бойцов которой в России возбуждено уголовное дело).

Александр Лаевский рассказал подробности, как на самом деле воюют украинские солдаты: “Как они настроены? Воюют. Ну отступают. Не так уж хотят они воевать. Ну и я думаю, их там заставляют. Насильно гонят, и один из факторов есть такой: встречаются на позициях, когда заходишь, очень много всяких лекарств. Психотропных лекарств. Наркотики есть. Я думаю, военнослужащие Украины под какой-то гадостью. Под какими-то наркотиками. В основном”.

Вам может понравиться

Германия приняла закон об обязательных объемах газа в подземных хранилищах

Верхняя палата немецкого парламента приняла 8 апреля законопроект о минимальных объемах газа в подземных хранилищах. Об этом сообщило американское издание Bloomberg. Отмечается, что согласно новой законодательной норме уровень газа к

Силуанов: Запад пытается довести Россию до дефолта

Россия должна понести колоссальные репутационные потери в экономике – этого добиваются западные страны. Такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов. В интервью телекомпании РЕН-ТВ он отметил, что правительства западных

Экс-офицеры ВС НАТО назвали 5 впечатливших Альянс особенностей спецоперации РФ

Бывшие военнослужащие НАТО проанализировали спецоперацию РФ на Украине и назвали 5 ее особенностей, впечатливших Запад. Одной из них является использование относительно малых сил и способность выполнять боевые задачи не количеством,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 апреля – ясно, до 7 °C | город Мытищи: погода, 11 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Королев: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 11 апреля – дождь, до 3 °C | Армавир: погода, 11 апреля – небольшая облачность, до 22 °C |