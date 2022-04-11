Разговоры о том, что украинские военные в ходе боевых действий действуют в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, появляются часто. Но это не просто разговоры, они находят свое подтверждение. Подробности передает РИА Новости.

Заместитель командира сотой бригады Народной милиции Донецкой народной Республики Александр Лаевский рассказал о том, как на позициях украинских боевиков после штурма бойцы ДНР находят наркотики. Лаевский отметил, что сейчас его подразделения воюют с 54 бригадой вооруженных сил Украины. Она была создана из националистических подразделений в 2015 году.

Заместитель командира отметил, что такие действия были необходимы на Украине для легализации националистических батальонов, среди которых “Азов” (запрещенная в России организация, против бойцов которой в России возбуждено уголовное дело).

Александр Лаевский рассказал подробности, как на самом деле воюют украинские солдаты: “Как они настроены? Воюют. Ну отступают. Не так уж хотят они воевать. Ну и я думаю, их там заставляют. Насильно гонят, и один из факторов есть такой: встречаются на позициях, когда заходишь, очень много всяких лекарств. Психотропных лекарств. Наркотики есть. Я думаю, военнослужащие Украины под какой-то гадостью. Под какими-то наркотиками. В основном”.