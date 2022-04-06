читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинского посла Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии после ее оскорбительных заявлений из-за позиции властей Будапешта по вопросу Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.

В сообщении главы ведомства сказано: “Венгерское министерство иностранных дел вызвало посла Украины в связи с оскорбительными заявлениями о позиции Венгрии в отношении войны”.

Петер Сийярто заявил, что Киеву нужно прекратить оскорбления и признать волю венгерского народа. Конфликт начался после того, как посол Украины в Будапеште обсуждала с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты выборов в Венгрии вместе с оппозицией. Петер Сийярто заявил, что Украина пытается повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии.

Вам может понравиться

Кнутов рассказал, почему в Белгороде не удалось сбить украинские вертолеты

Атака украинских ударных вертолетов на Белгород оказалась неожиданностью для ВС РФ, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Он также попытался объяснить, почему винтокрылые машины сумели выполнить поставленную перед ними задачу. Аналитик

Рогозин предупредил Североатлантический альянс о том, что Россия следит за ним из космоса

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обратился к членам НАТО и напомнил им, что Россия ведет наблюдение за ними из космоса. В своем Telegram он опубликовал подтверждающий список и подписал его:

Стрельба ВСУ из “Джавелинов” прямо из жилого дома попала на видео

Телеграм-канал «Военный обозреватель» выложил видео, на котором военнослужащие ВСУ стреляют по войскам РФ прямо со двора жилого дома. На записи можно рассмотреть огород и домашнюю птицу, которая путается под ногами
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 апреля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 6 апреля – пасмурно, до 10 °C |