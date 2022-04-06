Украинского посла Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии после ее оскорбительных заявлений из-за позиции властей Будапешта по вопросу Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.

В сообщении главы ведомства сказано: “Венгерское министерство иностранных дел вызвало посла Украины в связи с оскорбительными заявлениями о позиции Венгрии в отношении войны”.

Петер Сийярто заявил, что Киеву нужно прекратить оскорбления и признать волю венгерского народа. Конфликт начался после того, как посол Украины в Будапеште обсуждала с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты выборов в Венгрии вместе с оппозицией. Петер Сийярто заявил, что Украина пытается повлиять на результаты парламентских выборов в Венгрии.