Предполагается, что один из сотрудников корпорации Google, забыл в одном из американских ресторанов не анонсированные «умные» часы Pixel Watch.

Теперь же их фотоснимки попали в сеть. Судя по ним, гаджет оснащен круглым дисплеем с покатыми краями, которые плавно переходят в корпус, выполненный из металла.

Получила новинка и крутящееся колесико по типу Digital Crown в часах Apple Watch.

Официальной информации, когда будут анонсированы часы Pixel Watch, нет. Но предполагается, что презентация пройдет на осенней пресс-конференции. Именно на ней компания Google обычно показывает свои новые гаджеты. Возможно, что новые часы будут выпущены и одновременно со смартфоном Pixel 7.

По информации источника, умные часы Google будут дополнены различными съемными ремешками, которые будут похожи на спортивные браслеты для Apple Watch.

Выложили фотоснимки и от упаковки часов. На ней есть информация, что гаджет предназначен для внутреннего применения. На основании ее и сделали выводы, что новинку забыл в ресторане случайно один из сотрудников компании.