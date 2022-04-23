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Видеозапись последнего полета сбитого украинского самолета Ан-26 появилась на портале «Русская весна». Авторы отметили, что точно такая же воздушная машина потерпела аварию в минувший четверг на территории Запорожской области.

Запечатленный на записи самолет был сбит российскими военными под Киевом еще в марте. Он длительное время летал на малых высотах неподалеку от столицы, но спрятаться от ПВО РФ не удалось.

Еще один Ан-26 разбился буквально на днях, но он ударам ВС РФ не подвергался. Пилоты немного перемудрили в желании не попасть в поле зрения российских ПВО и опустились слишком низко. Из-за этого машина задела электрические провода на ЛЭП и упала. О судьбе пилотов ничего не известно.

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