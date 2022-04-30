В целом признавая, что новейшая российская ракета «Сармат» по своей мощности превосходит все существующие аналоги, американские эксперты все же решили найти у нее хоть какие-то недостатки. Первым стал аналитик Кайл Мизоками.

Он заметил, что в случае возникновения проблем с исправностью ракеты она не сможет взлететь и взорвется на месте пуска. Это приведет к серьезным последствиям, так как «Сармат» несет около десяти крупных боеголовок. То, что подобный «минус» можно применить к любому боезаряду, Мизоками совершенно не смутило.

Также автор издания Popular Mechanics, публикацию которого перевел портал “Лента.ру”, заявил, что Москва не сможет вооружиться большим количеством таких ракет из-за договоров с Соединенными Штатами, ограничивающими ядерную мощь сторон.

Мизоками отметил, что хотя «Сармат» способен свободно прорывать американскую ПРО, никакой выгоды для себя Россия из этого не получит. У нее давно имеются ракеты, обладающие такими же возможностями, а противоракетная оборона США больше заточена под защиту от КНДР и других государств, у которых имеется лишь небольшой ядерный арсенал. С мощью же РФ и Китая никакая ПРО все равно не справится.