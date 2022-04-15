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В условиях “экономической войны”, которую развязали западные страны по отношению к России, оплата за газ в рублях должна обеспечить финансовую безопасность. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин.

В интервью телеканалу “Россия 1” Орешкин заявил, что переход на расчёты в рублях за “голубое топливо” для европейских стран переводит все операции в российскую юрисдикцию и таким образом защищает от возможных негативных решений со стороны западных партнёров.

К примеру, на Западе не смогут замораживать платежи в Россию, но при этом получать газ. Топливо будет считаться неоплаченным до того момента, пока не пройдёт платёж в рублях, пояснил помощник президента.

О том, что банки европейских государств порой задерживают оплату за российский газ, ранее заявлял президент Владимир Путин. А 23 марта российский лидер потребовал перевести все расчёты за энергоносители в рубли, поскольку, по мнению Путина, доллар и евро себя скомпрометировали.

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