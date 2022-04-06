Глава потребительского отдела компании Twitter Джей Салливан представил новую функцию социальной сети. В ближайшее время у пользователей появится возможность редактировать сообщения. Над введением новой функции уже проводится активная работа.

Джей Салливан сообщил: «С прошлого года мы выясняем, как безопасно внедрить функцию редактирования сообщений, и планируем начать тестирование в ближайшие месяцы».

Разработчики отметили, что для внедрения нового функционала еще потребуется некоторое время, так как необходимо учесть множество аспектов. Среди них время, в течение которого сообщение доступно для редактирования. Если не учесть эти моменты, функция может быть использована ненадлежащим образом.

В ближайшие месяцы функция в тестовом режиме будет доступна подписчикам платного приложения Twitter Blue.