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Глава потребительского отдела компании Twitter Джей Салливан представил новую функцию социальной сети. В ближайшее время у пользователей появится возможность редактировать сообщения. Над введением новой функции уже проводится активная работа.

Джей Салливан сообщил: «С прошлого года мы выясняем, как безопасно внедрить функцию редактирования сообщений, и планируем начать тестирование в ближайшие месяцы».

Разработчики отметили, что для внедрения нового функционала еще потребуется некоторое время, так как необходимо учесть множество аспектов. Среди них время, в течение которого сообщение доступно для редактирования. Если не учесть эти моменты, функция может быть использована ненадлежащим образом.

В ближайшие месяцы функция в тестовом режиме будет доступна подписчикам платного приложения Twitter Blue.

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