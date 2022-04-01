Кибермошенники вышли на новый уровень. Вредоносное программное обеспечение они стали рассылать под видом писем от российских госорганов. Об этом сообщили в компании Malwarebytes, которая специализируется на кибербезопасности.

В частности, под видом сообщений от Роскомнадзора или Минцифры РФ пользователям приходят уведомления о том, какие интернет-ресурсы запрещены в Российской Федерации. К такому письму, как правило, прилагается RTF-файл. Как только его открывают на смартфоне или компьютере, скачивается файл с расширением HTML, в котором прописан скрипт разрешающий доступ к данным устройства.

В информации, которое собирает вредоносное ПО, могут попадать и персональные данные владельцев смартфонов и информация об их банковских картах. Всем этим могут воспользоваться злоумышленники.

Специалисты напоминают, что важно тщательно изучать входящую корреспонденцию и не открывать подозрительные файлы на гаджетах. Если письмо вызывает подозрение, то лучше его просто удалить.