Американская корпорация Google продолжает ограничивать доступ к своим ресурсам для российских пользователей. На этот раз им на почту стала поступать рассылка о прекращении подписки на сервис Google One. Это облачное хранилище, позволяющее размещать данные на серверах Google.

В письмах указывается, что подписка действует на уже оплаченный период (это может быть и один месяц, и год), а в дальнейшем будет недоступна – пользователей переведут на стандартный бесплатный тариф, позволяющий хранить максимум 15 гигабайт данных.

Причиной отмены подписки в письмах пользователям называется невозможность провести платежи из российского региона.

Трудности с оплатой подписки Google One российские пользователи стали испытывать ещё после ухода платёжных система Visa и MasterCard. Но “обходным путём” можно было оплатить подписку с баланса “айфона” или с помощью подарочных карт. Теперь же исчезла сама возможность продлить подписку.