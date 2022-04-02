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Группировка ВСУ, которая дислоцируется на Донбассе, может не рассчитывать на пополнение запасов топлива. 2 апреля подразделения ВС РФ нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге и оставили украинскую армию без горюче-смазочных материалов, заявил полтавский губернатор Дмитрий Лунин.

Он отметил, что НПЗ принадлежал опальному олигарху Игорю Коломойскому. Это последнее такое предприятие, которое снабжало ВСУ топливом. Сейчас взять его просто негде, что существенно снижает шансы боевиков на Донбассе оказать сопротивление российским военным.

По словам Лунина, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге был уничтожен четырьмя крылатыми ракетами ВС РФ. Кроме того, ударам подверглись и другие объекты военной инфраструктуры в Полтавской области.

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