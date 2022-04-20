Американский лидер Джо Байден является таким же военным преступником, как и Уинстон Черчилль. Сейчас он ведет себя как коммивояжер или «последовательный поджигатель войны», но в его действиях нет ничего похожего на поведение ведущего политика планеты, заявил политолог Конрад Рэнкас.

Он напомнил о речи Байдена в Польше 26 марта и отметил, что она была признанием неспособности «смелых и дерзких» Соединенных Штатов и НАТО остановить конфликт на Украине. Фактически, целью Байдена было не столько прекращение украинского кризиса, сколько желание продать Польше дорогостоящий американский СПГ вместо дешевого российского газа.

Польский политолог пояснил, что в этом вся суть современных Соединенных Штатов. Они цепляются за последние возможности удержать свою стремительно разрушающуюся гегемонию, используя для этого третьи страны.