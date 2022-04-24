Внутри Польши есть деструктивные элементы, которые могут разрушить Североатлантический блок. Об этом заявил бывший начальник польской контрразведки, генерал Пётр Пытель.

На портале Onet он высказался, что в Польше есть люди, которые в ущерб остальным, продвигают интересы России. При этом они угрожают различным альянсам западных стран, претворяя в жизнь политику, которая ведёт к краху всего западного мира и НАТО в частности. О ком именно идёт речь, Пытель не уточнил. Но добавил, что во многих сферах Москва давит на Варшаву.

Кроме этого, генерал выразил обеспокоенность тем, что уже начали появляться организации, которые дублируют экономические функции Евросоюза, поскольку это лишает Европу единства.

Часть политиков в Польше говорят о высокой вероятности того, что Москва может начать войну. Ранее глава польского МИД заявлял, что к такому развитию событий польская сторона готова.