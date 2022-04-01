Польские власти уверены в разгромном поражении украинской армии и поэтому увеличивают численность своих ВС. Они считают, что буфер в лице Украине совсем скоро будет безнадежно утрачен, заявил бывший глава Минобороны страны Богдан Клих.

Он пояснил, что после поражения Киева и изменения украинских границ Польша получит сразу три «потенциально враждебных» государства в качестве соседей. Это не только измененная Украина, но и Беларусь с Россией.

Именно поэтому президент Польши Анджей Дуда уже подписал закон об увеличении численности армии и воплотил в реальность заявления, ранее сделанные действующим министром обороны страны Мариушем Блащаком.

Кроме того, Варшава решила в разы увеличить оборонный бюджет. Суммы, выделяемые на приобретение новой техники и вооружений, являются рекордными, сообщает издание «Взгляд». Уже в этом году Польша намеревается обзавестись турецкими БПЛА «Байрактар ТБ2», а также купить у Соединенных Штатов зенитно-ракетные комплексы Patriot.