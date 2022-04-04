Специальная военная операция ВС РФ по сути оказалась превентивным ударом по Украине и разрушила планы Запада. Соединенные Штаты и НАТО ставили главной целью уничтожение России и использовали Киев в качестве инструмента для ее достижения, заявил полковник СВР в отставке Андрей Безруков.

Он рассказал, что ситуация с Украиной напоминает давние события в Индии, когда британские колонисты разделили ее на две части. В результате появились территории Кашмира, из-за которых возникают конфликты с Пакистаном. То же самое произошло и с Украиной, в которой спорными территориями стали ЛНР и ДНР.

По словам Безрукова, спецоперация дала возможность предотвратить практически вечный конфликт, который США и НАТО раздували бы для уничтожения РФ.

«Украина, если бы мы не начали эту спецоперацию, стала бы «нашим Пакистаном». Стала бы постоянной головной болью, постоянным конфликтом в центре Европы. Она бы накачивалась вооружением, которое ставило бы задачу нашего, по сути, уничтожения. Не сама, но вместе с Западом. Этого мы никак не могли себе позволить. И они прекрасно все поняли», – подвел итог Безруков.