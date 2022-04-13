Непрекращающиеся попытки Киева вывезти из Мариуполя офицеров НАТО указывают на нежелание Киева передавать этих военнослужащих в руки российской армии. Все дело в том, что в подземных коммуникациях завода «Азовсталь» они проводили эксперименты с биологическим оружием, уверен политолог Марат Баширов.

Он пояснил, что под заводом имеются подземные коммуникации глубиной в 8-9 этажей. В самом низу располагалась сверхсекретная биолаборатория, которую боевики нацбата «Азов» (запрещен в России) между собой называют «ямой». Там разрабатывалось биологическое оружие, которое тут же тестировалось на заключенных, содержащихся в тюрьмах националистического подразделения.

В опытах принимали непосредственное участие и офицеры НАТО. Они знают все о лабораториях и проводимых там экспериментах, поэтому Киев делает все возможное, чтобы эвакуировать иностранцев до окончательной зачистки предприятия.