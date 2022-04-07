Итальянские власти приняли решение об усилении охраны особняка в провинции Комо, принадлежащего российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Об этом сообщили в префектуре после попытки поджога виллы, передает РИА Новости.

По словам префекта Андреа Поликетти, к охране собственности лиц, которые попали в санкционные списки, будет привлечена дополнительная охрана. За безопасность объектов недвижимости, замороженных в результате рестрикций, отныне несет ответственность итальянская полиция.

Кроме того, охраной виллы Соловьева будет заниматься Агентство государственного имущества. Именно этому органу доверено осуществлять управление активами, которые попали под действие санкций.

Ранее мэр города Менаджо, в котором находится вилла, назвал действия устроивших возгорание вандалов показухой. В особняке в настоящий момент продолжается ремонт, поэтому поджигать там особо нечего.