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Владимир Зеленский не стал принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киеве. Причиной такого решения он назвал тесные связи с Россией в прошлые году. Подробности сообщает портал «URA.RU».

Такая политика очень выгодна США, ведь она приведет к расколу ЕС. Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов убежден, что отказ Зеленского кроется не в близких отношениях Штайнмайера с Москвой. Глава Украины таким образом пытается привлечь к конфликту более сильные европейские страны.

Это же мнение поддержал и директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. Он убежден, что Зеленский действует по указке США. Америка задумала лишить Германию ведущих позиций в Евросоюзе. При этом политологи отмечают, что Зеленский не критикует Макрона. А Макрон нужен США для победы во втором туре президентских выборов.

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