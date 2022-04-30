Запуск в эксплуатацию «Северного потока-2» был бы лучшим способом спасти ФРГ от энергетического кризиса, поэтому соответствующее предложение депутата Тино Крупаллы от партии «Альтернатива для Германии» является весьма разумным. Однако запустить газопровод Берлину никто не даст, уверен политолог Дмитрий Журавлев.

Он пояснил, что если Германия пойдет на такой шаг, ее «выкинут» из G7, остальные страны которой высказываются категорически против «Северного потока-2». Кроме того, в последнее время немецкие власти довольно активно работали с населением и настраивали его против России, поэтому и граждане ФРГ будут протестовать против ввода газопровода в эксплуатацию.

Журавлев отметил, что в настоящий момент Германия еще ничего не потеряла. Напротив, она получает российский газ по сниженной цене, а затем продает его гораздо дороже Польше и Болгарии, которые недавно были отключены от поставок из РФ напрямую.