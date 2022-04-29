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ВС РФ с каждым днем наращивают скорость продвижения по Донбассу. В настоящий момент они продолжают боевые действия на Изюмском направлении, стремясь установить контроль над стратегически важным населенным пунктом Великая Камышеваха, рассказал политолог Владимир Поляков.

Он отметил, что наступательные действия сейчас осуществляются по всей линии фронта. Российские войска движутся вперед на границе Днепропетровской и Херсонской областей, у Запорожья, на населенный пункт Лиман. Кроме того, практически предвоенная ситуация наблюдается в Приднестровье.

ВСУ не справляются с отражением атак сразу на всех направлениях, поэтому они близки к катастрофе, уверен политолог. Он напоминает, что боевые действия также все активнее ведутся непосредственно на территории Донбасса, где союзная группировка войск быстро продвигается к Краматорску и Славянску.

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