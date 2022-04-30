Действия западных стран заставляют Россию ужесточать специальную военную операцию. Именно из-за них Москва больше не будет идти на какие-либо компромиссы, заявил в интервью изданию «Украина.ру» политолог Олег Неменский.

Он отметил, что украинцы сами согласились превратить свою страну в поле боя для Запада. Мало того, многие из них добровольно причислили себя к националистическим силам и принимают участие в отражении СВО.

Запад, пользуясь этим заблуждением граждан Украины, с радостью повышает ставки, а также пытается перевести смертельную «игру» в фазу «нулевой суммы».

Политолог отметил, что повышение ставок Западом направлено на получение уступок от России, однако своими действиями он добивается совершенно обратного эффекта. В ответ ВС РФ лишь ужесточат проведение специальной военной операции, что в первую очередь негативно отразится именно на Украине.