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Уже на протяжении этого года Китай может вернуть под свой контроль Тайвань. Новая политическая ситуация дает к этому все необходимые предпосылки, считает политолог Никита Мендкович.

Он напомнил, что Китай еще зимой проявлял активность в непосредственной близости от границ островного государства. Уже тогда многие эксперты говорили о повысившихся рисках противостояния между Пекином и Вашингтоном. В последние месяцы прозвучало несколько громких заявлений о визитах американских высокопоставленных чиновников на Тайвань, однако позже все объявленные поездки были отменены.

Мендкович отметил, что политологи из разных стран уверены, что в этом году напряжение в отношениях между странами перерастет в серьезный конфликт, в результате которого Тайвань вернется под контроль Китая.

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