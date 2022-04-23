читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бесконечные заявления Вашингтона о солидарности с Украиной и скором дальнейшем наращивании поставок вооружений – это не более, чем пиар. США рекламируют себя, одновременно наживаясь на продаже Киеву вооружений для затягивания спецоперации, заявил политолог Алексей Мартынов.

В интервью изданию «Известия» он пояснил, что политики вроде Далипа Сингха, которые без устали твердят об экономической, военной и политической поддержки Киева, вскоре будут забыты. Сейчас они фактически занимаются шоу-бизнесом, а подобные высказывания для них являются одновременно игрой и новым способом наживы.

Военно-промышленный комплекс США сейчас работает с полной загрузкой, получая сверхприбыли, отметил политолог. Вашингтон отправляет на Украину старье, заставляя делать то же самое европейские государства НАТО. Взамен последние покупают в огромных количествах новое дорогостоящее оружие у Соединенных Штатов, принося их ВПК огромные доходы.

Вам может понравиться

«М.Видео–Эльдорадо» представит расширенный ассортимент доступных брендов

Группа «М.Видео–Эльдорадо» активно занимается развитием собственного маркетплейса, расширяя доступный ассортимент электроники и техники. На сегодняшний день в каталоге «М.Видео» и «Эльдорадо» представлено около 180 000 товаров, среди которых и собственный

Выпущенная истребителем Су-30 ракета насквозь пробила военный корабль

Минный тральщик советского образца не устоял перед сверхзвуковой противокорабельной ракетой, выпущенной истребителем Су-30. Боезаряд угодил точно в борт кораблю и пробил в нем дыру, по размеру сопоставимую с легковым автомобилем,

На теле погибшего солдата ВСУ нашли шеврон Турецкой академии Сухопутных войск

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что на форме одного из погибших в бою военнослужащих ВСУ была обнаружена турецкая нашивка. По словам Безсонова, шеврон принадлежит Турецкой академии Сухопутных Войск.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 апреля – ясно, до 4 °C | город Мытищи: погода, 23 апреля – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Подольск: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Армавир: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 5 °C |