Бесконечные заявления Вашингтона о солидарности с Украиной и скором дальнейшем наращивании поставок вооружений – это не более, чем пиар. США рекламируют себя, одновременно наживаясь на продаже Киеву вооружений для затягивания спецоперации, заявил политолог Алексей Мартынов.

В интервью изданию «Известия» он пояснил, что политики вроде Далипа Сингха, которые без устали твердят об экономической, военной и политической поддержки Киева, вскоре будут забыты. Сейчас они фактически занимаются шоу-бизнесом, а подобные высказывания для них являются одновременно игрой и новым способом наживы.

Военно-промышленный комплекс США сейчас работает с полной загрузкой, получая сверхприбыли, отметил политолог. Вашингтон отправляет на Украину старье, заставляя делать то же самое европейские государства НАТО. Взамен последние покупают в огромных количествах новое дорогостоящее оружие у Соединенных Штатов, принося их ВПК огромные доходы.