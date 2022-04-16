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Одним из последствий гибели российского ракетного крейсера «Москва» в Черном море станет эскалация вооруженного противостояния на Украине, уверен политолог Сергей Марков. Он также отметил, что армии РФ пора начинать действовать активнее и жестче.

По словам Маркова, потеря российским флотом крейсера может укрепить боевой дух ВСУ. Кроме того, она негативно отразится на репутации Черноморского флота, поэтому необходимо как можно быстрее исправлять ситуацию.

Чтобы сделать это, российским войскам нужно активизировать наступательные действия и в кратчайшие сроки разбить врага. Марков отметил, что многие эксперты выступают за более активные боевые действия.

«Пора бить сильнее», – заявил аналитик и повторил, что теперь стоит ожидать резкой эскалации конфликта.

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