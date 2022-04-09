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Проигрывая одно сражение за другим, киевские власти вместе со своими англо-саксонскими хозяевами рассчитывают победить в информационной войне, считает французский политолог Эммануэля Леруа. Он пояснил, что именно ВСУ при поддержке Запада организовали манипуляцию со взрывом в Краматорске.

Леруа напомнил, что украинской армией управляют командиры, представляющие Западную Украину. Там же возникли и националистические подразделения, которые сейчас входят в состав ВСУ. Они много лет ненавидят жителей Донбасса и всей восточной части страны. Поэтому ракетный удар в Краматорске – это их рук дело.

Они воспользовались ситуацией с эвакуацией, когда на вокзале собралось огромное количество людей и нанесли удар ракетами «Точка-У». Причем сразу после этого посыпались обвинения в адрес России, что является откровенной провокацией.

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