Проигрывая одно сражение за другим, киевские власти вместе со своими англо-саксонскими хозяевами рассчитывают победить в информационной войне, считает французский политолог Эммануэля Леруа. Он пояснил, что именно ВСУ при поддержке Запада организовали манипуляцию со взрывом в Краматорске.

Леруа напомнил, что украинской армией управляют командиры, представляющие Западную Украину. Там же возникли и националистические подразделения, которые сейчас входят в состав ВСУ. Они много лет ненавидят жителей Донбасса и всей восточной части страны. Поэтому ракетный удар в Краматорске – это их рук дело.

Они воспользовались ситуацией с эвакуацией, когда на вокзале собралось огромное количество людей и нанесли удар ракетами «Точка-У». Причем сразу после этого посыпались обвинения в адрес России, что является откровенной провокацией.