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Киев вел подготовку к вооруженному противостоянию с Россией, а также намеревался войти в состав Североатлантического альянса с момента распада Советского Союза. Так политолог Аждар Куртов прокомментировал недавнее заявление президента Украины Зеленского о подготовительных мероприятиях к боевым действиям против РФ.

Он обратил внимание на то, что совсем не Зеленский или его предшественник Петр Порошенко взяли курс на Североатлантический альянс. Вступление в НАТО было одной из целей самого первого украинского лидера Леонида Кравчука, что подтверждается официальными документами, передает издание “Известия”.

В доказательство своих слов Куртов привел любопытную историческую деталь. Распад Союза в Беловежской пуще узаконили 8 декабря 1991 года. При этом создаваемое вместо него СНГ должно было иметь общие стратегические Вооруженные силы. Но еще за два дня до встречи в Белоруссии Киев создал ВСУ, а 13 декабря представил Концепцию обороны и строительства собственной армии.

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