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Если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, Россия ограничит торговые отношения с ней, считает политолог Константин Калачев. Это будет серьезным ударом по ее экономике, однако со временем Хельсинки вполне может найти альтернативные варианты.

По словам эксперта, энергоносители Финляндия сможет получать из расположенной рядом Норвегии. Кроме того, на территории страны хорошо развита сельскохозяйственная отрасль, а также имеются ветровые и атомные электростанции.

Калачев также предполагает, что вступление Финляндии в НАТО еще не означает появления в этой стране ядерного оружия США или ракетных комплексов. Но в любом случае двухсторонние отношения будут безнадежно испорчены.

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