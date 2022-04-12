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Уехала, но не навсегда. Так политолог Екатерина Шульман прокомментировала свой отъезд из России в Германию. Об этом она заявила в видео, которое опубликовала на своём youtube-канале.

По словам Шульман, её отъезд нельзя назвать политической эмиграцией – в Берлин она отправилась в качестве стипендиата Фонда имени Роберта Боша. Политолог уточнила, что обсуждение возможной поездки длилось год и если бы не “чрезвычайные обстоятельства” тянулось бы ещё дольше.

Вернуться на родину политолог планирует через год.

Екатерина Шульман один из популярных авторов в российском сегменте Youtube, записывающий видео на политические темы. На её страницу подписано свыше 900 тысяч человек.

С началом специальной военной операции на Украине Россию покинули многие знаменитости. В их числе телеведущий Иван Ургант, актриса Чулпан Хаматова, Алла Пугачёва, Леонид Ярмольник и так далее. Многие из них заявляли, что уехали на время: в отпуск или по делам.

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