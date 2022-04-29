Гражданам США совершенно неинтересны проблемы украинцев, живущих в десяти тысячах километров от Америки. Для них все, что происходит на Украине, является весьма абстрактным, поэтому новости о ней с начала апреля с трудом входят в пятерку наиболее привлекающих внимание, рассказал политолог Малек Дудаков.

Он отметил, что политические элиты США, напротив, считают украинскую повестку крайне важной и вкладывают в нее огромные деньги. При этом они не остановятся до тех пор, пока не увидят свое поражение. Мало того, они будут поднимать ставки все выше и выше.

Напомним, что ранее британское издание The Guardian написало, что премьер-министр страны Борис Джонсон во время визита в Киев запретил президенту Украины Зеленскому подписывать с Россией соглашение о мире. Таким образом он преследует свои цели, желая получить голоса избирателей.