читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гражданам США совершенно неинтересны проблемы украинцев, живущих в десяти тысячах километров от Америки. Для них все, что происходит на Украине, является весьма абстрактным, поэтому новости о ней с начала апреля с трудом входят в пятерку наиболее привлекающих внимание, рассказал политолог Малек Дудаков.

Он отметил, что политические элиты США, напротив, считают украинскую повестку крайне важной и вкладывают в нее огромные деньги. При этом они не остановятся до тех пор, пока не увидят свое поражение. Мало того, они будут поднимать ставки все выше и выше.

Напомним, что ранее британское издание The Guardian написало, что премьер-министр страны Борис Джонсон во время визита в Киев запретил президенту Украины Зеленскому подписывать с Россией соглашение о мире. Таким образом он преследует свои цели, желая получить голоса избирателей.

Вам может понравиться

The Guardian: Британия приказала Зеленскому не соглашаться на мир с Россией

Президент Украины Зеленский перестал говорить о переговорах и соглашении с Россией аккурат после визита в Киев британского премьера Бориса Джонсона. Это позволяет сделать вывод, что именно глава правительства Великобритании приказал

Политолог Поляков: ВС РФ атакует противника сразу на всех направлениях, катастрофа ВСУ неизбежна

ВС РФ с каждым днем наращивают скорость продвижения по Донбассу. В настоящий момент они продолжают боевые действия на Изюмском направлении, стремясь установить контроль над стратегически важным населенным пунктом Великая Камышеваха,

RusVesna: «Солнцепёк» и артиллерия выжигают окопы и блиндажи ВСУ

В ходе российской спецоперации на Украине в случае необходимости нанесения ударов по хорошо укрепленным позициям ВСУ активно применяются тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», пишет портал «Русская весна». По словам авторов,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 апреля – небольшая облачность, до 9 °C | Королев: погода, 29 апреля – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Армавир: погода, 29 апреля – небольшой дождь, до 19 °C |