Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 1 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 1
Telegram 0

Российские войска в рамках специальной операции должны выйти к западным границам Украины. Именно это станет сигналом для завершения СВО, считает политолог Богдан Безпалько.

В интервью изданию «Украина.ру» эксперт напомнил, что Минобороны РФ огласило цели на второй этап спецоперации. Если на первом был успешно пробит сухопутный коридор в Крым, то на следующем ВС РФ должны добраться до Приднестровья. Кроме того, важным достижением станет выход к западным границам Украины.

Это позволит полностью перекрыть поставки вооружений Киеву из Соединенных Штатов и других стран НАТО. Кроме того, Североатлантический альянс больше не сможет курировать Украину в военно-политическом отношении, а все цели, заявленные российским министерством иностранных дел, будут достигнуты в полном объеме.

Вам может понравиться

Сахар начал дешеветь в России

Впервые с марта в России было зафиксировано снижение цен на сахар. Правда, не во всех регионах и не намного. Соответствующие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Цены на сахар

ВС РФ сжимают кольцо вокруг крупной группировки ВСУ на Донбассе

Кольцо вокруг наиболее боеспособных подразделений ВСУ на Донбассе неумолимо сжимается. Украинская армия и националистические батальоны несут серьезные потери, причем очень много военнослужащих принимают решение добровольно сложить оружие. Сейчас главной задачей

Группа ДДТ отказалась выступать в зале с буквой Z

Концерт рок-группы ДДТ в Тюмени не состоялся из-за нарисованной буквы Z в зале. Об этом рассказал лидер группы Юрий Шевчук. Когда произошёл инцидент, музыкант в интервью журналисту Александру Плющеву на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 23 апреля – пасмурно, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Королев: погода, 23 апреля – переменная облачность, до 15 °C | Подольск: погода, 23 апреля – пасмурно, до 11 °C | Армавир: погода, 23 апреля – ясно, до 16 °C |