Российские войска в рамках специальной операции должны выйти к западным границам Украины. Именно это станет сигналом для завершения СВО, считает политолог Богдан Безпалько.

В интервью изданию «Украина.ру» эксперт напомнил, что Минобороны РФ огласило цели на второй этап спецоперации. Если на первом был успешно пробит сухопутный коридор в Крым, то на следующем ВС РФ должны добраться до Приднестровья. Кроме того, важным достижением станет выход к западным границам Украины.

Это позволит полностью перекрыть поставки вооружений Киеву из Соединенных Штатов и других стран НАТО. Кроме того, Североатлантический альянс больше не сможет курировать Украину в военно-политическом отношении, а все цели, заявленные российским министерством иностранных дел, будут достигнуты в полном объеме.