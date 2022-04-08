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ОТРК «Точка-У» применяются Киевом с самого начала спецоперации ВС РФ. На этот раз они использовали оперативно-тактический ракетный комплекс для удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Несмотря на то, что на его территории не было ни российских войск, ни армии ДНР, так как город все еще контролируется Киевом, заявил эксперт Богдан Безпалько.

Киев обвиняет в атаке на железнодорожный вокзал, на котором находилось несколько тысяч мирных граждан, российские войска. Однако это очередная провокация, уверен политолог. Он также призвал дать ответ ВСУ на подобные провокационные действия.

По его словам, необходимо забыть о переговорах с украинской делегацией и продолжать спецоперацию на Донбассе до полного достижения всех поставленных целей. Включая освобождение Мариуполя и других городов, сейчас подконтрольных Киеву, а также денацификацию и демилитаризацию страны.

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