Вступить в НАТО в Финляндии хотят лишь лоббисты блока и русофобы, но на официальном уровне о подаче заявки пока не сообщалось, заявил финский публицист Йохан Бекман.

Он пояснил, что лоббисты НАТО постоянно твердят, что страна должна уже сейчас подавать заявку на вступление, чтобы стать одним из союзников в ближайшие годы. При этом они ссылаются на поддержку такого решения населением, но она находится под большим вопросом.

По словам Бекмана, лоббисты говорят, что большинство финнов поддерживают вступление в Альянс. Но оно не может быть подавляющим. Если какая-то поддержка действительно имеется, то исходит она от 50 или чуть более процентов граждан. Кроме того, все подобные опросы вполне могут оказаться сфальсифицированы. Документальных же подтверждений желания финнов войти в состав Североатлантического блока пока не поступало.