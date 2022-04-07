Подавляющее большинство депутатов итальянского парламента проигнорировали выступление президента Украины Владимира Зеленского, пишет американское издание Politico. Авторы отмечают, что данную ситуацию можно расценивать как поддержку России.

Журналистка Ханна Робертс, перевод публикации которой представил портал «ПолитРоссия», рассказала, что зал итальянского парламента оказался практически пустым. Многие депутаты предпочли заниматься своими делами вместо того, чтобы слушать выступление Зеленского.

По мнению журналистки, среди итальянских политиков по-прежнему остается много друзей России, которые поддерживают ее военную спецоперацию на Донбассе. Только так можно объяснить столь необычную реакцию парламента.