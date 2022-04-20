Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская высказала свое мнение по поводу буквы Z, которая в ходе проведения спецоперации России на Украине превратилась в определенный символ.

Буква Z изображена на всей военной технике, которая задействована на территории Украины. Наталья Поклонская заявила: “Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда. Ведь министерство обороны говорит, столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет”.

Кроме того, Поклонская заявила, что обратилась к представителям Русской православной церкви с призывом не наносить эту букву на пасхальные куличи.