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ВС РФ во время зачистки завода «Азовсталь» ликвидирует боевиков, которые затаились на наземной части предприятия. Бункеры и подземные ходы российские военные штурмовать не планируют. Лишенные снабжения и поддержки националисты вполне могут просидеть под слоем бетона долгое время, а то и навсегда остаться в подземельях, сообщает “Военное обозрение”

Войска Украины и националистические формирования уже практически полностью потеряли контроль над Мариуполем. На отдельных участках они все еще оказывают сопротивление, однако его подавление – вопрос нескольких дней.

В мариупольском порту более 70 процентов территории находится под контролем ВС РФ и Народной милиции ДНР. Поэтому боевики остались только на «Азовстали», где продолжается зачистка. Потери украинской армии растут, так как ее позиции в Мариуполе оперативно выявляются и уничтожаются ударами высокоточных боеприпасов.

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