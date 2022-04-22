Народная милиция ДНР сумела прорвать оборону ВСУ к Западу от населенного пункта Верхнеторецкое, что дает возможность существенно ограничить возможности для перемещения авдеевской группировки украинских войск, сообщило «Военное обозрение».

В настоящий момент Верхнеторецкое зачищено и находится под полным контролем Народной милиции. Кроме того, ополчение, прикрываемое российскими войсками, сумело продвинуться к населенному пункту Очеретино. Оно находится в тылу крупной Авдеевско-Красногорской группировки украинских войск, что открывает для НМ новые возможности.

Так, ополченцы практически вплотную придвинулись к подразделениям ВСУ и могут нанести по ним неожиданный удар с тыла. Кроме того, они ограничивают возможности для перегруппировки сил, благодаря чему возможности для сопротивления украинской армии существенно снижаются.