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Народная милиция ДНР сумела прорвать оборону ВСУ к Западу от населенного пункта Верхнеторецкое, что дает возможность существенно ограничить возможности для перемещения авдеевской группировки украинских войск, сообщило «Военное обозрение».

В настоящий момент Верхнеторецкое зачищено и находится под полным контролем Народной милиции. Кроме того, ополчение, прикрываемое российскими войсками, сумело продвинуться к населенному пункту Очеретино. Оно находится в тылу крупной Авдеевско-Красногорской группировки украинских войск, что открывает для НМ новые возможности.

Так, ополченцы практически вплотную придвинулись к подразделениям ВСУ и могут нанести по ним неожиданный удар с тыла. Кроме того, они ограничивают возможности для перегруппировки сил, благодаря чему возможности для сопротивления украинской армии существенно снижаются.

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