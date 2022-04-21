Российская компания BitRiver, предоставляющая услуги по добыче (майнингу) криптовалюты, попала в американский санкционный список. BitRiver является крупнейшим на территории Евразии оператором дата-центров.

В США объяснили ограничения тем, что с помощью криптовалюты российские компании могут обходить санкции, реализуя “природные ресурсы” и получая с этого прибыль.

Ограничения, которые накладываются на компанию, могут привести к тому, что её активы будут заморожены, отношения с клиентами (среди которых большую долю занимают иностранцы) прерваны, а кроме того будет затруднена поставка импортного оборудования в дата-центры и продажа цифровой валюты.

По данным BitRiver, у компании в управлении несколько дата-центров. Один из самых крупных (на 10 мегаватт) находится в Братске (Иркутская область), недалеко от местной гидроэлектростанции и алюминиевого завода. Ранее агентство Bloomberg писало, что этот центр был создан при участии бизнесмена Олега Дерипаски, который ранее контролировал энергетическую компанию En+ Group.