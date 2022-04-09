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Натовский истребитель Eurofighter тайно пробрался в воздушное пространство России, спрятавшись под пассажирским лайнером сербской авиакомпании. В Белграде намереваются обратиться к властям РФ и руководству НАТО, чтобы выяснить все обстоятельства этого инцидента, пишет издание «Спутник».

Авторы публикации задаются вопросом, почему истребитель не атаковали российские средства ПВО. Они не могли не видеть, что под пассажирским самолетом скрывается боевая воздушная машина.

Вероятнее всего ПВО действительно обнаружила истребитель Eurofighter. Однако решение сбить его так и не было принято из-за высокого риска задеть сербский лайнер. Отмечается, что Североатлантический альянс задействовал такую тактику не в первый раз. Истребители довольно часто прикрываются гражданскими самолетами, чтобы не попасть под удар. О том, что они провоцируют масштабную авиакатастрофу, чиновники НАТО, отдающие преступные приказы, не особо задумываются.

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