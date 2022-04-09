Разведчик ВСУ Иван Гавриленко, который находился в сбитом у Мариуполя вертолете Ми-8 и выжил, рассказал о целях отправки винтокрылой машины в приморский город. Его показания приводит издание “Известия”.

По словам разведчика, командование ВСУ намеревалось эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» (запрещен в России), которые оказались в окружении. В отношении лидеров этого формирования Следственным комитетом РФ возбуждено несколько уголовных дел за военные преступления.

По словам Гавриленко, командование украинской армии регулярно общалось с главарями «Азова». Разведчик отметил, что на позиции его подразделения представители командования не приезжали, но на других участках побывали. Что обсуждалось в ходе контактов, военнослужащему неизвестно. Он также не знает всех деталей подготовки к эвакуации главарей неонацистского формирования.