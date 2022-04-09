Украинский разведчик Иван Гавриленко, который попал в плен после уничтожения вертолета Ми-8, рассказал об особенностях обучения бойцов ВСУ использованию иностранного оружия.

Подразделение, в котором Гавриленко нес службу, вооружили гранатометами британского, испанского и чешского производства, а также иностранным стрелковым оружием. При этом никаких инструкторов с Запада не было. Бойцов никто не учил пользоваться западным вооружением. Им предлагалось находить соответствующие видеоролики на хостинге YouTube и осваивать боевые системы своими силами.

О себе Гавриленко рассказал, что некоторое время работал в Чехии, выполнял работы по обустройству кровли. После того как началась спецоперация ВС РФ на Украине разведчик принял решение вернуться на родину и добровольно отправиться на службы в ВСУ.