Сержант украинской разведроты Михаил Янковский, который добровольно сдался в плен, рассказал о «группах психологической поддержки», прикрепляемых к подразделениям ВСУ. По его словам, под этим современным термином подразумеваются обычные заградительные отряды.

Такую «группу» Киев прислал в подразделение, в котором служил сержант, сразу после сдачи в плен нескольких бойцов. Они были недовольны отсутствием заработной платы, которую не получали с самого начала спецоперации.

«Группа психологической поддержки», составленная из радикальных националистов, наблюдала за каждым бойцом подразделения в бою, следила, чтобы никто самовольно не ушел со своей огневой позиции, а также расстреливала за любое подозрительное с ее точки зрения действие.

Янковский также поведал о специальном «обряде посвящения», в ходе которого новые бойцы, прибывающие в состав подразделения должны были убивать и грабить мирное население либо ликвидировать пленных.