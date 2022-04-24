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Сержант украинской разведроты Михаил Янковский, который добровольно сдался в плен, рассказал о «группах психологической поддержки», прикрепляемых к подразделениям ВСУ. По его словам, под этим современным термином подразумеваются обычные заградительные отряды.

Такую «группу» Киев прислал в подразделение, в котором служил сержант, сразу после сдачи в плен нескольких бойцов. Они были недовольны отсутствием заработной платы, которую не получали с самого начала спецоперации.

«Группа психологической поддержки», составленная из радикальных националистов, наблюдала за каждым бойцом подразделения в бою, следила, чтобы никто самовольно не ушел со своей огневой позиции, а также расстреливала за любое подозрительное с ее точки зрения действие.

Янковский также поведал о специальном «обряде посвящения», в ходе которого новые бойцы, прибывающие в состав подразделения должны были убивать и грабить мирное население либо ликвидировать пленных.

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