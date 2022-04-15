Раненый украинский военный, который оказался в плену в Мариуполе, рассказал, что готовился сдаться гораздо раньше. Также он осветил реальное положение дел в армии Украины.

По словам морпеха, подавляющее большинство его сослуживцев не хотели воевать. Но командование заставляло идти в бой, грозя расстрелом на месте за попытки сложить оружие. Бойцы стремились покинуть Мариуполь, но «отцы-командиры» фактически сделали из них заложников. Возможность выходить из города имели только «привилегированные» боевики националистического полка «Азов» (запрещен в России).

Кроме того, неонацисты заявляли, что из города в самом крайнем случае эвакуируют исключительно «своих». Все остальные не могли ни на что рассчитывать, так как их использовали в качестве «пушечного мяса». Боец отметил, что Киев вообще забыл о морпехах и бросил их на произвол судьбы.