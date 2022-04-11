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Представители Пенсионного фонда РФ предупредили о том, что все россияне, которые работали до 2022 года, должны проверить сведения о себе. Подробности передает PRIMPRESS.

Эксперты отметили, что необходимо проверить всю информацию о трудовом стаже, который был пропущен до 2002 года. Все это можно сделать в личном кабинете на сайте ПФР. Проверку нужно сделать всем, даже тем россиянам, которым еще далеко до наступления пенсионного возраста. В случае отсутствия сведений, у человека будет возможность подтвердить период стажа до 1 января 2002 года. Для этого потребуется предоставить подтверждающие документы в ведомство.

Представители ПФР разъяснили: «В случае отсутствия в сведениях о состоянии индивидуального лицевого счета стажа за периоды работы до 1 января 2002 года такие сведения необходимо представить в территориальный орган ПФР по форме СЗВ-К”.

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