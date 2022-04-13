В современных условиях кинотеатрам можно на время изменить свою сферу деятельности. В частности, они могли бы взять на себя функции развивающих центров для молодёжи. Такое мнение “Парламентской газете” высказал актёр и депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов.

Из-за отказа студий из США сотрудничать с российскими прокатчиками, кинотеатры могут остаться не у дел. Спасти большинство из их сможет только государственный заказ на производство фильмов, уверен Певцов. Но пока такого госзаказа нет, а само создание кинолент займёт какое-то время, прокатчики и владельцы кинотеатров, которые сейчас по большей части пустуют, могут найти для себя новую нишу – стать развивающими центрами. В них можно читать лекции и вести просветительскую работу, уверен парламентарий.

Об уходе с российского рынка заявили многие крупные голливудские студии и отменили показ своих картин в России. В этой связи прибыль российских кинотеатров просела, поскольку американские кинокартины составляли для них основную часть дохода.